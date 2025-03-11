Ростовский «Черноморнефтегаз» взыскал с «Луганскгаза» полмиллиарда рублей долга

ГУП «Луганская тепловая организация» («Луганскгаз») выплатило долг в размере более 500 млн руб. ростовской комапнии «Черноморнефтегаз» («ЧМНГ») по договору о поставке природного газа. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, договор поставки газа между сторонами процесса был заключен в декабре 2023 года. Поставщик — ООО «Черноморнефтегаз» принял обязательства поставлять «Луганскгазу» с 1 января по 1 июля 2024 года природный газ. Однако покупатель за поставленный в мае и июне прошлого года газ произвел частичную оплату с нарушением срока: в мае — 285 млн руб., в июне — 234,9 млн руб. Сумма просроченных платежей в мае составила 244,4 млн руб., а в июне — 250,5 млн руб.

На август 2024 год задолженность «Луганскгаза» перед «ЧМНГ» составила 494,9 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в период с июня по август составили 7,4 млн руб.

Сразу после подачи искового заявления ответчик произвел оплату долга. Истец потребовал также взыскание процентов в сумме 17,8 млн руб., суд, изучив документы, удовлетворил требование.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Черноморнефтегаз» зарегистрировано в 2023 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Гендиректор — Валерий Братков. Убыток за 2023 год составил 2,5 млн руб. ГУП «Луганская тепловая организация» зарегистрировано в 2015 году в Луганске. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Гендиректор предприятия — Алексей Симаганов. Выручка компании за 2023 год составил 13 млрд руб., убыток — 1 млрд руб.

Тат Гаспарян