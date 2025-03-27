Роснедра проведут аукционы по 35 участкам полезных ископаемых в Арктике

Роснедра планируют в текущем году выставить на аукцион 8 участков углеводородов, а также 35 участков твердых полезных ископаемых в Арктической зоне России. По крупным месторождениям аукционы пока не планируются. Об этом сообщил глава ведомства Олег Казанов в кулуарах Международного арктического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

«Недропользователям передаются участки недр, не содержащие запасов и прогнозных ресурсов, а они ведут там работы, обнаруживают месторождение и, соответственно, занимаются добычей, уплачивают при этом, когда месторождение обнаружено, разовый платеж в государственную казну»,— сказал господин Казанов (цитата по «РИА Новости»). На аукционах будут представлены мелкие и средние по запасам и ресурсам полезных ископаемых участки недр.

В первую очередь на аукционы будут выставлены участки недр для геологического изучения. Как отметил Олег Казанов, лицензированные ранее Колмозерское и Полмостундровское месторождения лития в Мурманской области обеспечат среднесрочные потребности России в этом сырье. В Якутии недропользователю было передано Агылкинское месторождение вольфрама. Также было лицензировано крупное месторождения золота Кючус.

По словам главы Роснедр, с начала текущего года ведомство уже принесло доход государству в размере 10,7 млрд руб. за счет разовых платежей.

В феврале глава Роснедр сообщал, что запасы редкоземельных металлов в России, которые готовы к добыче, составляют 28,5 млн т. При этом годовая потребность страны составляет 2 тыс. тонн. Господин Казанов отметил проблему экономического обоснования добычи редкоземельных металлов.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Заполярный первый».