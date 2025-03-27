Акции азиатских и европейских автокомпаний упали после заявлений Трампа

Сегодня, 27 марта, акции многих автопроизводителей из Азии и Европы упали, это стало реакцией на заявление Дональда Трампа о том, что США введут 25-процентные пошлины на все автомобили, произведенные вне страны. Снизились акции всех крупных японских компаний этого сектора: Mazda — на 6%, Mitsubishi — на 4,9%, Toyota — на 3,7%, Honda и Nissan — на 2,9%. Акции южнокорейской Kia Motors потеряли в цене 2,8%, китайских Nio и Xpeng — 3,9% и почти 2% соответственно. После открытия торгов на биржах в Европе сильно упали и акции компаний из этого региона: Stellantis — на 5,2%, Mercedes-Benz — на 5%, BMW — на 4,4%, Volkswagen — почти на 3%. Европейский индекс Stoxx Automobiles and Parts, объединяющий акции автопроизводителей, снизился на 2,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

Вчера, 26 марта, президент США Дональд Трамп объявил, что с 2 апреля в США будут действовать 25-процентные пошлины на экспорт всех автомобилей и комплектующих для них из-за рубежа. Аналитики отмечают, что это сильно повлияет на компании из разных стран, в том числе в самих США. «Каждый производитель, продающий автомобили в США, зависит от глобальных цепочек поставок автокомплектующих, многие из которых доставляются из Китая. Это значит, что, даже если Honda или Toyota будут собирать модели в США, детали, поставляемые из Китая, увеличат стоимость производства этих автомобилей»,— отметил аналитик компании iSeeCars Карл Брауэр.

Яна Рождественская