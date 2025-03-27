Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства Нарендры Моди посетить Индию. В настоящее время идет подготовка визита. Об этом глава МИД России сказал в видеообращении к участникам конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

«Символично, что премьер-министр Нарендра Моди первый двусторонний зарубежный визит после своего переизбрания в прошлом году совершил именно в Россию. Теперь очередь за нами»,— приводит слова господина Лаврова пресс-служба МИДа.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия с нетерпением ждет визит господина Путина в Индию. Тогда он заявлял, что конкретных дат, когда президент посетит Нью-Дели, еще нет. В январе текущего года представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что Россия и Индия согласовывают точные даты визита.

Индийский премьер посещал Россию дважды в 2024 году — 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС. В декабре прошлого года прошла встреча министра обороны Индии Раджнатха Сингха с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Индия ушли в активную оборону».