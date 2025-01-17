Москва и Нью-Дели согласовывают даты визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин посетит Нью-Дели в 2025 году. Россия и Индия согласовывают точные даты визита, сообщил представитель МИД страны Рандхир Джайсвал на брифинге.

«Что касается визита Путина, да. В этом году, согласно традиции, мы должны провести ежегодный саммит в Индии... Мы ведем согласование дат визита по дипломатическим каналам», — рассказал господин Джайсвал.

В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия с нетерпением ждет визит господина Путина в Индию. Тогда он заявлял, что конкретных дат, когда президент посетит Нью-Дели, еще нет. Индийский премьер Нарендра Моди посещал Россию дважды в 2024 году — 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС. В декабре прошла встреча министра обороны Индии Раджнатха Сингха с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Индия ушли в активную оборону».