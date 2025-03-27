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Принимать жетоны в метро Екатеринбурга прекратят с 1 апреля

Екатеринбургский метрополитен с 1 апреля прекратит принимать жетоны в качестве оплаты проезда, сообщили в пресс-службе метро Екатеринбурга. «Взамен жетонам оплата разовой поездки доступна по QR-билету»,— сказано в сообщении.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе в метро Екатеринбурга закрылось большинство касс — после этого приобрести билеты стало возможно только через терминалы. На оставшихся кассах можно пополнить проездной.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.

Ирина Пичурина

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