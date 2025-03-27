Принимать жетоны в метро Екатеринбурга прекратят с 1 апреля
Екатеринбургский метрополитен с 1 апреля прекратит принимать жетоны в качестве оплаты проезда, сообщили в пресс-службе метро Екатеринбурга. «Взамен жетонам оплата разовой поездки доступна по QR-билету»,— сказано в сообщении.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В январе в метро Екатеринбурга закрылось большинство касс — после этого приобрести билеты стало возможно только через терминалы. На оставшихся кассах можно пополнить проездной.
Напомним, в декабре в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.