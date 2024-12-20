На всех станциях метро Екатеринбурга ввели оплату проезда по QR-коду

В Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду, сообщили в пресс-службе городского метро. Купить QR-билет можно в кассе или через автомат по продаже билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / пресс-служба администрации Екатеринбурга

Билеты будут действовать до конца суток. Купленными на кассе билетами можно воспользоваться только на станции покупки, приобретенными через автомат — на любой станции. После приобретения для прохода через турникет билет нужно поднести к окошку для считывания на его передней части панели, дождаться зеленого сигнала на экране и открытия створок турникета.

Напомним, с 5 ноября проход в метрополитен по QR-билетам организовали на четырех станциях. С 1 января 2025 года в метро перестанут продавать жетоны.

Ирина Пичурина