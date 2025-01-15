Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В метро Екатеринбурга несколько касс закроются к 18 января

Большинство касс в метрополитене Екатеринбурга планируют закрыть к 18 января. Начиная с этого дня, купить билеты за проезд можно будет только через терминалы, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Объявления об этом появились на станциях.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Продолжат работу кассы на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», однако в них можно будет только пополнить счет на проездном. Кассы на первых двух станциях соответственно будут работать с 8:00 до 20:00, на третьей — с 7:00 до 19:00.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду, билет можно купить в кассе или через автомат по продаже билетов. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...