В метро Екатеринбурга несколько касс закроются к 18 января

Большинство касс в метрополитене Екатеринбурга планируют закрыть к 18 января. Начиная с этого дня, купить билеты за проезд можно будет только через терминалы, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Объявления об этом появились на станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное» Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Продолжат работу кассы на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», однако в них можно будет только пополнить счет на проездном. Кассы на первых двух станциях соответственно будут работать с 8:00 до 20:00, на третьей — с 7:00 до 19:00.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду, билет можно купить в кассе или через автомат по продаже билетов. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.

Ирина Пичурина