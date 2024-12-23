Жетоны из метро Екатеринбурга отправят на переплавку

После вывода из обращения жетонов для входа в метро Екатеринбурга их отправят на переплавку — всего 8 млн штук, сообщил порталу Е1 директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Они будут утилизированы в качестве цветного металла, однако некоторую часть сохранят и передадут в музеи, также жетоны пойдут на сувениры. При этом выводить их будут постепенно — жители города смогут пройти по ним в метро до конца февраля, чтобы уже купленные жетоны можно было конвертировать в поездки.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду, билет можно купить в кассе или через автомат по продаже билетов. Продажа жетонов в метро будет прекращена с 1 января 2025 года.

Ирина Пичурина