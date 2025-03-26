Келлог: Россия и Украина не будут удовлетворены условиями мирного соглашения

Специальный посланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что вероятные территориальные уступки являются самым сложным этапом мирного соглашения между Украиной и Россией. В эфире Fox News он добавил, что ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена условиями возможного мирного соглашения.

Господин Келлог сказал, что достигнутые договоренности о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетическим объектам, а также перемирие на Черном море являются «самым легким» этапом в процессе урегулирования кризиса.

Однако Кит Келлог считает, что благодаря политике президента США Дональда Трампа и изменению подхода американской администрации к отношениям с Россией, США смогут добиться успешного урегулирования конфликта.

17 марта Semafor писало, что Дональд Трамп рассматривает признание Крыма территорией России в рамках мирного соглашения. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии обсуждались территориальные уступки. Господин Трамп подтвердил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные вопросы в контексте будущего соглашения.