«Авангард» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» в первом матче play-off КХЛ
Омский «Авангард» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 в первом матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед — 1:0.
Фото: ХК «Авангард»
У омичей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6-я), Семен Чистяков (36-я) и Дамир Шарипзянов (58-я). У магнитогорцев отличился Даниил Вовченко (41-я). Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, который принял участие в 16 розыгрышах play-off.
Следующий матч серии пройдет 28 марта в Магнитогорске.
«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина и одним из трех самых титулованных клубов лиги. На счету команды три титула, столько же у казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.