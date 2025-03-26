«Авангард» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» в первом матче play-off КХЛ

Омский «Авангард» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 в первом матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Авангард» Фото: ХК «Авангард»

У омичей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6-я), Семен Чистяков (36-я) и Дамир Шарипзянов (58-я). У магнитогорцев отличился Даниил Вовченко (41-я). Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, который принял участие в 16 розыгрышах play-off.

Следующий матч серии пройдет 28 марта в Магнитогорске.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина и одним из трех самых титулованных клубов лиги. На счету команды три титула, столько же у казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

Таисия Орлова