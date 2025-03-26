Представители Запорожской АЭС опровергли заявления Украины о повреждении объекта
Запорожской АЭС ничего не угрожает, сообщили в Telegram-канале станции. Уточняется, что соблюдены пределы и условия эксплуатации, а радиационное воздействие не превышает нормы.
Фото: @znppofficial
«Информация, распространяемая МИД Украины о повреждении топливных резервуаров, является лживой. Станция находится в безопасном состоянии»,— подчеркнул директор ЗАЭС Юрий Черничук.
17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной из-за ударов вооруженных сил Украины. По его оценке, риски «военных инцидентов» остаются, а технологических сведены к минимуму. Позднее господин Лихачев отметил, что для подключения станции к российской энергосистеме потребуется время.
После телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 19 марта в Вашингтоне заявили, что готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции. В Киеве заметили, что речь шла не обо всей сети АЭС, а об одной — Запорожской.
Тем временем украинская сторона не имеет доступа к объекту с марта 2022 года. С того момента станцию, как и весь регион, контролирует Россия. Сегодня, 26 марта, МИД России подтвердил, что страна не собирается передавать ЗАЭС Украине или любому другому государству.
Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».