Представители Запорожской АЭС опровергли заявления Украины о повреждении объекта

Запорожской АЭС ничего не угрожает, сообщили в Telegram-канале станции. Уточняется, что соблюдены пределы и условия эксплуатации, а радиационное воздействие не превышает нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @znppofficial Фото: @znppofficial

«Информация, распространяемая МИД Украины о повреждении топливных резервуаров, является лживой. Станция находится в безопасном состоянии»,— подчеркнул директор ЗАЭС Юрий Черничук.

17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал ситуацию на ЗАЭС напряженной из-за ударов вооруженных сил Украины. По его оценке, риски «военных инцидентов» остаются, а технологических сведены к минимуму. Позднее господин Лихачев отметил, что для подключения станции к российской энергосистеме потребуется время.

После телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 19 марта в Вашингтоне заявили, что готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции. В Киеве заметили, что речь шла не обо всей сети АЭС, а об одной — Запорожской.

Тем временем украинская сторона не имеет доступа к объекту с марта 2022 года. С того момента станцию, как и весь регион, контролирует Россия. Сегодня, 26 марта, МИД России подтвердил, что страна не собирается передавать ЗАЭС Украине или любому другому государству.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».