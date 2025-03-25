МИД России исключил передачу контроля над ЗАЭС другой стране

МИД России считает невозможным передачу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украине или любой другой стране. Также недопустима совместная эксплуатация объекта с каким-либо государством. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС Виды Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать»,— отмечается в сообщении. Прецедентов совместной эксплуатации подобных объектов в мировой практике нет. В таком случае было бы невозможно должным образом обеспечить ядерную безопасность, а также урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб, подчеркивают в ведомстве. По оценкам МИДа, идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций также выглядит абсурдной, так как ни мандат, ни компетенция им этого не позволяет.

«Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС»,— подчеркивается в заявлении.

По итогам телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 19 марта в Вашингтоне заявили, что США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве поспешили заявить, что речь шла не о сети атомных станций, а об одной — ЗАЭС. Между тем украинские власти потеряли доступ к ЗАЭС в марте 2022 года, и с тех пор как саму станцию, так и всю территорию вокруг нее контролирует Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».