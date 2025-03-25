Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России исключил передачу контроля над ЗАЭС другой стране

МИД России считает невозможным передачу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украине или любой другой стране. Также недопустима совместная эксплуатация объекта с каким-либо государством. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Виды Запорожской атомной электростанции

Виды Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Виды Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать»,— отмечается в сообщении. Прецедентов совместной эксплуатации подобных объектов в мировой практике нет. В таком случае было бы невозможно должным образом обеспечить ядерную безопасность, а также урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб, подчеркивают в ведомстве. По оценкам МИДа, идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций также выглядит абсурдной, так как ни мандат, ни компетенция им этого не позволяет.

«Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС»,— подчеркивается в заявлении.

По итогам телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 19 марта в Вашингтоне заявили, что США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве поспешили заявить, что речь шла не о сети атомных станций, а об одной — ЗАЭС. Между тем украинские власти потеряли доступ к ЗАЭС в марте 2022 года, и с тех пор как саму станцию, так и всю территорию вокруг нее контролирует Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Новости компаний Все