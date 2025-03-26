СКР возбудил дело в связи с ударом ВСУ по энергообъекту в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара украинской армии по энергообъекту в Курской области. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что действия ВСУ оцениваются как теракт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что 25 марта в Хомутовском районе ВСУ нанесли удар беспилотником по энергообъекту филиала «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате объект получил повреждения, более 4 тыс. мирных жителей остались без электричества.

Помимо удара в Курской области ВСУ также попытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. При этом с 18 марта в течение 30 дней действует временный мораторий на удары России и Украины. В список моратория также вошли нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы. Однако с 19 марта Россия фиксирует случаи нарушения договоренностей Украиной.

Никита Черненко