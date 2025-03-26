Главные новости за 26 марта. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области объявили о планах по проведению в 2026-2027 годах государственной кадастровой оценки недвижимости на территории региона.

Власти Ростовской области направят на модернизацию водоотведения в Таганроге 6 млрд руб. до 2030 года.

Ространснадзор объявил о проверке безопасности инфраструктуры водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне, особенно в части работы с опасными грузами.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил организовать проверку пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Проверки пройдут в торговых центрах, на рынках, в МФЦ и прочих учреждениях.

С 1 апреля 2025 года в Ростовской области вводится налог 3% на доходы от интернет-рекламы. Налог будут взимать с компаний и агентств.

Заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области с 1 апреля может быть назначен Сергей Кириленко, который в 20218-2023 годах был генеральным директором «КоммерсантЪ в Ростове-на-Дону».

Решение о будущем ФК «Ростов» может быть принято в конце мая на совете директоров, заявил президент АО ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

В Ростове-на-Дону на 2025 год выделили 3 млрд руб. на уборку улиц. Основной подрядчик — ООО «М-Стандарт-Юг», где ежедневно работают около 600 дворников.