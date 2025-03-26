Сергей Кириленко может стать замминистра информполитики Дона

Заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области может быть назначен Сергей Кириленко. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириленко слева

Сергей Кириленко слева



«Пока без комментариев»,— ответил господин Кириленко журналисту «Ъ-Ростов» на просьбу подтвердить информацию о назначении.

Сергей Кириленко в 2018-2023 годах работал генеральным директором АО «КоммерсантЪ в Ростове-на-Дону». Участвовал в конкурсе «Лидеры России», победив в номинации «Государственное управление».

Вчера сообщалось, что действующий заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин уйдет в отставку с 1 апреля.

Сергей Иванов