Арутюнянц: решение о будущем «Ростова» будет в конце мая

Решение о будущем ФК «Ростов» может быть принято в конце мая на совете директоров. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на президента АО ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте. Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте.

«Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас акции распределены 51 на 49 процентов в пользу Ростовской области», - сказал изданию господин Арутюнянц.

Ранее в СМИ распространялась информация, что ФК «Ростов» может купить известный ростовский предприниматель Иван Саввиди.

Сергей Иванов