В Ростовской области с 1 апреля вводится новый налог на интернет-рекламу

С 1 апреля 2025 года в Ростовской области вводится налог 3% на доходы от интернет-рекламы. Данный сбор предназначен для развития отечественного ПО и цифровой индустрии, сообщается на официальном сайте УФНС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Налог будут взимать с компаний и агентств. Если рекламодатель заключит договор с иностранной организацией, то он будет обязан удерживать часть средств с оплаты услуг, чтобы погасить сбор.

Контроль за исполнением закона возложен на Роскомнадзор. При нарушениях предусмотрены штрафы: для самозанятых — от 2 тыс. руб., для ИП— от 4 тыс. руб., для юр. лиц — от 100 тыс. руб.

Напомним, что в 2022 году произошли первые изменения рекламного рынка, связанные с вступлением в силу п.3 ст.1 Федерального закона от 02.07.2021 №341-ФЗ. Этим законом введены требования к маркировке и учету цифровой рекламы. Обязательные отчисления (сбор) за распространение рекламы в интернете, станут логическим продолжением закона о маркировке, считают эксперты.

Валентина Любашенко