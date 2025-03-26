В Ростове на 2025 год выделили 3 млрд рублей на уборку улиц

В Ростове-на-Дону на 2025 год выделили 3 млрд руб. на уборку улиц, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили «Деловой газете.Юг» в Департаменте ЖКХ и энергетики города. Основной подрядчик — ООО «М-Стандарт-Юг», где ежедневно работают около 600 дворников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Информация о национальной принадлежности дворников не раскрывается, так как относится к специальным персональным данным. В департаменте также отметили, что сведения о зарплатах сотрудников отсутствуют.

Александр Скрябин, претендент на пост главы города, предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства для улучшения уборки. Сейчас в Ростове уже работают три таких комбината, включая АО МПП ЖКХ и АО «Коммунальщик Дона». Скрябин также планирует сотрудничать с пилотными управляющими компаниями, но механизм этого взаимодействия пока не определен.

Тат Гаспарян