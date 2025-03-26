Силовики задержали 25 человек после миграционного рейда на Калининской овощебазе

Сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии обеспечили проведение рейда на территории продуктовой базы в Калининском районе Петербурга. Правоохранители выявляли лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западу Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западу

Как сообщили в управлении Росгвардии по Северо-Западу, в ходе рейда было проверено более 150 граждан, в том числе иностранцев. Из них 25 человек были доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Также гражданам разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту.

Спецназ Росгвардии оказал содействие военным следователям и представителям военного комиссариата, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на минувшей неделе силовики провели масштабный рейд на территории Апраксина двора. В проверке приняли участие свыше 500 сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе мероприятий был демонтирован 31 незаконный торговый объект и вручены повестки 33 мигрантам, не вставшим на воинский учет. На месте изъяли более 1 тыс. блоков контрафактных сигарет и других товаров на общую сумму около 5 млн рублей. Фотокорреспондент «Ъ-СПб» запечатлел, как выглядит после рейда Апраксин двор.

Андрей Цедрик