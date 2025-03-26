Главные новости 26 марта. Кавказ

Восемь участников футбольной команды из Воронежа были госпитализированы в инфекционную больницу Ставрополя после того, как им стало плохо на открытии детского турнира.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование убийства молодого человека в Пятигорске после обращения матери погибшего.

Оповещения начнут рассылать жителям Ставрополья в случае угрозы подтоплений.

Во Владикавказе планируют установить памятник медицинским работникам, боровшимся с COVID-19.

Годовая инфляция на Ставрополье составила 11,8%.

Средняя стоимость аренды жилья для туристов в Пятигорске в апреле 2025 года составила 3,4 тыс. руб. за сутки, что сделало город лидером по этому показателю.

Ставропольский край и Псковская область не планируют выделять средства на развитие системы охраны в образовательных учреждениях до 2025 года.

К 80-летию Победы парламент КБР принял закон о детях войны.