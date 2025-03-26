В бюджете Ставрополья не предусмотрели средства на развитие системы охраны школ

Ставропольский край и Псковская область не планируют выделять средства на развитие системы охраны в образовательных учреждениях до 2025 года. Об сообщила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лариса Фальковская отметила, что в соответствии с законодательством о бюджете на 2025 год было предусмотрено 14,2 млрд руб. на вооруженную охрану образовательных организаций во всех воссоединенных регионах России.

«Мы сейчас, проводя мониторинг антитеррористической защищенности, увидели, что есть такие субъекты Российской Федерации, которые, к сожалению, не в полном объеме предусматривают средства на охрану. Могу обозначить два субъекта — Ставропольский край и Псковская область — которые мы увидели в рамках нашего мониторинга, на данные цели не предусмотрели в 2025 году средств, например для того, чтобы развивать систему охраны»,— сказала она.

Николай Аксенов