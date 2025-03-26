К 80-летию Победы парламент КБР принял закон о детях войны

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны парламент Кабардино-Балкарии принял закон о детях войны, гарантирующий этой категории граждан ряд мер соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба парламента Кабарино-Балкарии Фото: пресс-служба парламента Кабарино-Балкарии

В среду на заседании парламента КБР республиканские депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Отмечается, что документ разработан с целью повышения уровня жизни граждан России, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны и родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно на территории СССР.

Для признанных детьми войны закон предусматривает следующие меры госсоцподдержки: внеочередное оказание медицинской помощи по программе госгарантий в медорганизациях республики, преимущественное право на соцобслуживание, в том числе первоочередное обслуживание на дому.

«Кроме того, отнесенные к категории "дети войны", имеют право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в КБР», — говорится в сообщении.

Михаил Волкодав