Пятигорск возглавил рейтинг городов с доступным жильем для туристов

Средняя стоимость аренды жилья для туристов в Пятигорске в апреле 2025 года составила 3,4 тыс. руб. за сутки, что сделало город лидером по этому показателю. Рейтинг публикует ТАСС со ссылкой на исследования сервиса «Суточно.ру».

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Второе и третье места заняли Калининград с ценой в 3,6 тыс. руб. за сутки и Санкт-Петербург с 4,1 тыс. руб. В целом по России средняя стоимость аренды жилья для туристов в апреле 2025 года составила 4,1 тыс. руб., что на 9% выше показателя прошлого года.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что апрельские цены на аренду жилья примерно на 25% ниже, чем в мае. Он также подчеркнул высокий спрос на курорты Кавказских Минеральных Вод: за год он увеличился на 25%. Среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Сочи. В Кисловодске средняя стоимость аренды составляет 4,16 тыс. руб., а в Сочи — 4,2 тыс. руб.

Кисловодск и Пятигорск вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха на майские праздники: доля бронирований в этих городах составила 2,1% и 1,9%, соответственно.

Николай Аксенов