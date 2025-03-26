Годовая инфляция на Ставрополье составила 11,8%

Годовая инфляция в Ставропольском крае за февраль 2025 года составила 11,8%, что выше показателей января (10,98%) и средних значений по Северо-Кавказскому федеральному округу (10,97%), а также России (10,06%). Об этом сообщает Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цены на продовольственные товары в феврале выросли до 14,99%, что выше января (14,11%). Непродовольственные товары подорожали на 7,76% (в январе было 7,59%), а услуги — на 12,30% (в феврале прошлого года этот показатель составлял 10,92%).

Рост цен в регионе связан с увеличением издержек производителей и поставщиков. На продовольственном рынке ускорился прирост цен на мясопродукты из-за роста затрат на сырье, упаковку и зарплату персоналу. Цены на мясо птицы также выросли из-за сокращения местного производства и увеличения доли более дорогой привозной продукции.

В сегменте непродовольственных товаров ускорился рост цен на одежду и обувь, что связано с переносом производителями возросших издержек на сырье, логистику и зарплату. В сфере услуг выросла стоимость проезда в городских автобусах, маршрутных такси и троллейбусах из-за увеличения расходов перевозчиков. Базовая инфляция в Ставропольском крае за февраль составила 11,66%, что выше января (10,58%).

«На внутреннем рынке несколько сократилось предложение бензина, что во многом связано с частичным снятием запрета на экспорт. Также производители продолжили перекладывать в стоимость рост акцизов на нефтепродукты с 1 января 2025 года. В итоге цены на автомобильный бензин выросли в годовом выражении больше, чем месяцем ранее»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов