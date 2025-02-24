В Орловской области ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,4 млрд

Департамент экономразвития и инвестдеятельности Орловской области объявил торги по поиску подрядчика для строительства поликлиники №1. Торги в форме открытого конкурса намечены на 13 марта, начальная цена — 1,35 млрд руб. Победитель должен будет разработать документацию и выполнить все строительно-монтражные работы на объекте до 19 ноября 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гарантия на работы должна будет составить пять лет, они должны быть выполнены в десять этапов и включать не только строительство и обустройство самого здания поликлиники, но и оборудование наружных сетей связи, наружных инженерных сетей, а также благоустройство с озеленением.

Осенью прошлого года министерство строительства Воронежской области нашло подрядчика для возведения поликлиники в райцентре Панино. Подряд за 445,5 млн руб. достался местному ООО «Воронежеврострой».

Мария Старикова