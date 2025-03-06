Щепки долетели до суда

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отклонил ходатайство инициативной группы жителей Академического, требующей проведение дополнительной экспертизы в Березовой роще. Активисты требуют присвоить ей статус особо охраняемой природной территории, хотя она предназначена для застройки. На предварительном заседании суду не удалось установить, к кому именно истцы предъявляют претензии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Октябрьского районного суда Екатеринбурга, на котором рассматривалась ситуация вокруг Березовой рощи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание Октябрьского районного суда Екатеринбурга, на котором рассматривалась ситуация вокруг Березовой рощи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В суд поступил иск от инициативной группы жителей Академического района, которые недовольны застройкой Березовской рощи на улице Краснолесье. Они требуют признать ее особой охраняемой природной территорией. Ответчиками по иску указаны минприроды Свердловской области, правительство региона, администрация Екатеринбурга, ООО «Специализированный застройщик "Краснолесье"» и АО «Дом.РФ», которых активисты обвиняют в бездействии.

В 2012 году Березовая роща находилась во владении Уральского государственного аграрного университета, и там планировалась полная вырубка деревьев. Позже земля перешла в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ныне Дом.РФ). В 2018 году участок был продан компании «Краснолесье» (входит в группу «Атомстройкомплекс») под застройку, против которой стали выступать жители соседних домов. Администрация Екатеринбурга долгое время отказывалась одобрять проект планировки, предложенный компанией. Однако в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области обязал мэрию согласовать необходимые документы. В мае 2024 года застройка была официально одобрена.

В начале февраля компания «Краснолесье» попыталась приступить к обустройству площадки под строительство и ограждать ее забором. Однако местные жители организовали акцию протеста и стали мешать работе строителей. В конфликт пришлось вмешаться мэру Алексею Орлову, который предложил провести опрос среди жителей Академического. При этом он подчеркнул, что, разрешив строительство, выполнил решение арбитражного суда.

В ходе конфликта инициативная группа и подала иск в суд признать бездействие ответчиков. Суд 12 февраля наложил обеспечительные меры, временно запретив хозяйственную деятельность в Березовой роще.

На предварительном заседании суда, которое состоялось 6 марта, судья заслушала доводы экспертов, приглашенных сторонами. Сначала выступили ученые, проводившие исследование по просьбе активистов. Так, ботаник Павел Левченко выявил в Березовой роще пять краснокнижных видов растений. Он уточнил, что теоретически можно все обнаруженные растения пересадить. В то же время, по его словам, предметом охраны выступают не сами пересаженные растения, а среда, в которой они выросли. По его оценке, в роще 86% деревьев здоровы, остальные имеют признаки ослабления.

Кандидат биологических наук Елена Зотеева провела экспертизу 1 февраля — по возвышающимся над снегом сухоцветам она определила наличие двух видов краснокнижных растений. По ее мнению, они не подлежат пересадке, поскольку сложно приживаются.

Со стороны застройщика выступила директор ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова. Она напомнила, что общая площадь Березовой рощи составляет 26 га, из которых на 16 га планируется создание парка. По ее словам, специалисты нашли один краснокнижный вид — лилии саранки. При этом они определили, что 12% деревьев находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу, а также разработали план благоустройства территории.

Госпожа Третьякова критично отнеслась к выводам коллег, выступавших до нее. По ее словам, у Павла Левченко может быть недостаточно компетенции, чтобы оценивать состояние деревьев или делать выводы об уместности пересадки краснокнижных растений. Поиск краснокнижных растений в зимний период она сочла и вовсе непрофессиональным.

«Это ноу-хау, нужно, наверное, патент получить на исследование биологического разнообразия 1 февраля под снегом»,— сказала директор ботанического сада.

При этом она отметила, что содержательная часть всех существующих заключений не различается, разнятся лишь выводы, поэтому проведение еще одной экспертизы нецелесообразно.

По словам Алены Третьяковой, роща «недостойна» статуса охраняемой территории, а растения не являются достаточно редкими для Свердловской области и не растут в своей естественной природной среде. Сохранение ее в текущем состоянии без благоустройства и вовсе может быть опасным, отметила госпожа Третьякова, так как «береза будет отмирать».

Когда доводы экспертов были заслушаны, судья попросила представителя истца определить, в чем заключается претензия по поводу бездействия ответчиков. Активисты сообщили, что минприроды Свердловской области и другие ответчики обязаны были заняться охранным статусом территории после обнаружения краснокнижных растений и заявлений активистов об этом.

Инициативные граждане отметили, что направили уже «сотни обращений» на имя председателя муниципальной думы Анны Гурарий, а общее их число в разные инстанции, вероятно, превышает тысячу.

В ходе обсуждения выяснилось, что полномочия производить какие-либо действия с землей, находящейся в федеральной собственности, после передачи ее в аренду под комплексное освоение территории есть только у «Дом.РФ». Представитель истца Александр Шумилов сообщил, что уточнит свои требования к следующему заседанию.

Рассмотрев ходатайство о проведении новой экспертизы, суд принял решение отклонить его. Все стороны согласились, что предварительные слушания можно считать оконченными, первое заседание по делу состоится 23 апреля.

Анна Капустина