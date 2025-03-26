Кремль рассчитывает на справедливость в реализации новой зерновой инициативы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу с США по реализации черноморской зерновой инициативы. По его словам, сделка может быть возобновлена после выполнения ряда условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Что касается черноморской зерновой инициативы, то, как указано в документе, который опубликован на нашем сайте, она может быть активизирована, активирована после выполнения ряда условий. Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива при гарантии господина (генерального секретаря ООН Антониу.— "Ъ") Гутерриша»,— сказал господин Песков.

Дмитрий Песков напомнил, что в рамках прошлой зерновой инициативы гарантии для российской стороны не соблюдались. «Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать»,— подчеркнул представитель Кремля.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США, в том числе по вопросам возобновления зерновой сделки. Российскую сторону представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча продлилась рекордные 12 часов.

Черноморская зерновая инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка состояла из двух частей — договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

О том, как работала зерновая сделка,— в материале «Ъ».