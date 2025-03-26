Валютные запасы ЦБ Турции сократились на $27 млрд за три дня

Резервы Центрального банка Турции сократились почти на $27 млрд за три дня валютных интервенций, сообщает издание Ekonomim. Национальная валюта рухнула на фоне задержания мэра Стамбула по обвинению в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В день задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, 19 марта, национальная валюта подешевела более чем на 11% — до рекордных 42 лир за доллар. До такого курса валюта упала впервые в истории. Благодаря интервенции курс вырос до 38 лир за доллар.

После задержания мэра Стамбула в стране начались массовые протесты. Выходить на демонстрации призвал господин Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. Он подчеркнул, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу. На фоне задержания глава турецкой Анкары Мансур Яваш призвал провести досрочные президентские выборы.

Чем известен арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу — в материале «Ъ».