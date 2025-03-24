Мэр Анкары призвал провести досрочные выборы президента Турции

Мэр турецкой Анкары Мансур Яваш призвал провести досрочные президентские выборы на фоне ареста главы Стамбула Экрема Имамоглу. По его словам, досрочные выборы могут стать «примером для Турции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Когда вы делаете что-то противозаконное, реакция очень велика. Надеюсь, досрочные выборы станут примером для Турции. Потому что ставить подножку оппоненту — это недемократично... Время для досрочных выборов уже пришло. Потому что никто из этих молодых людей не видел другого правительства с тех пор, как они родились»,— приводит слова мэра Cumhuriyet.

Ранее оппозиционная Республиканская Народная партия (РНП) Турции провела праймериз для выдвижения кандидата на досрочные президентские выборы. На нем мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил 14,85 млн голосов.

19 марта господина Имамоглу задержали по обвинению в терроризме и коррупции. После этого в Турции начались массовые протесты. РНП заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более миллиона человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэру Стамбула избрали меру».