Новак и Сийярто обсудили поставки нефти и газа в Венгрию

Вице-премьер Александр Новак встретился в Москве с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, а также условия поставок российских нефти и газа в Венгрию, сообщило правительство РФ. Также обсуждалось сотрудничество в атомной сфере и развитие торгово-экономических отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В правительстве напомнили, что в 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 млрд куб. м. По состоянию на 1 марта 2025 года стране было поставлено 1,18 млрд куб. м газа. По южной ветке нефтепровода «Дружба» в 2024 году поставили 4,78 млн т нефти, в январе—феврале 2025-го — 956 тыс. т. Господин Новак отметил, что Россия высоко ценит «взвешенную и объективную внешнеполитическую линию» венгерских властей и готова принять меры для бесперебойности поставок.

«Венгрия рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты — стабильные поставки нефти и газа, которые обеспечивают энергетическую безопасность нашей страны. Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС "Пакш-2"»,— сказал господин Сийярто.

11 марта из-за атаки беспилотника ВСУ на «Дружбу» были остановлены поставки нефти из России в Венгрию. Их возобновили в тот же день. Глава МИД Венгрии говорил, что нефтепровод имеет решающее значение для нефтеснабжения страны. По итогам переговоров групп в Эр-Рияде 23–25 марта Россия и США договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры.

Подробнее о договоренностях — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».