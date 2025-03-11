МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» возобновились. Сегодня утром, 11 марта, трубопровод атаковали украинские беспилотники.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновилась»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее глава МИД Венгрии писал, что нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для нефтеснабжения страны. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать»,— добавлял он. Генштаб ВСУ признал, что нефтепровод был целью атаки беспилотниками.
Вечером 11 марта словацкий трубопроводный оператор Transpetrol сообщил о приостановке приема нефти по нефтепроводу «Дружба». Компания уточнила, что это произошло «по техническим причинам за пределами республики».
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