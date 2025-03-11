МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» возобновились. Сегодня утром, 11 марта, трубопровод атаковали украинские беспилотники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновилась»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее глава МИД Венгрии писал, что нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для нефтеснабжения страны. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать»,— добавлял он. Генштаб ВСУ признал, что нефтепровод был целью атаки беспилотниками.

Вечером 11 марта словацкий трубопроводный оператор Transpetrol сообщил о приостановке приема нефти по нефтепроводу «Дружба». Компания уточнила, что это произошло «по техническим причинам за пределами республики».

О крупнейшей атаке БПЛА — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».