Поставки нефти из России в Венгрию остановлены из-за атаки ВСУ на «Дружбу»

Поставка российской нефти в Венгрию остановлена из-за удара беспилотника ВСУ по измерительной станции трубопровода «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Видеообращение он опубликовал в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны. Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать»,— заявил господин Сийярто.

Позднее, генеральный штаб ВСУ официально признал, что нефтепровод «Дружба» был целью атаки беспилотниками.

Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что ремонтные работы на нефтепроводе уже ведутся, и транзит в направлении Венгрии может возобновиться до конца вторника.

Ранее Россия остановила поставки в Чехию по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем с платежами, которые возникли из-за последнего пакета санкций США.