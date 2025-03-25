Трамп заявил об изучении всех условий РФ для моратория на удары в Черном море

США «изучают» озвученные Россией условия для введения запрета на удары в акватории Черного моря. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Во вторник, 25 марта, в Белом доме рассказали, что договорились с Москвой и Киевом о достижении безопасности черноморского судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы изучаем их, и прямо сейчас мы размышляем обо всех из них. Там около пяти или шести условий. Мы изучаем их все»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляция велась на Youtube-канале CNN-News18.

В Кремле также сделали заявление по итогам встречи делегаций России и США. Там уточнили, что соглашение по Черному морю вступит в силу только после снятия ряда санкций с РФ. В их числе — снятие ограничений с финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием, с обслуживания в портах судов, а также с судов под российским флагом, которые участвуют в торговле продовольствием и удобрениями.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».