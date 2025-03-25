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Фаррахов призвал правообладателя товарного знака «Шурале» отказаться от прав на него

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов призвал действующего правообладателя товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр», компанию «Национальные игрушки», самостоятельно отказаться от прав на владение ими. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Уверен, что такой поступок — оптимальное решение, чтобы сохранить лицо, доверие и т. д. Принцип добросовестности правоотношений — общий принцип гражданского права», — отметил Айрат Фаррахов.

В начале ноября компания подала иск к ООО «Казанские подарки» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб. Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение обязать компанию уничтожить фигурки духа леса Шурале из татарских сказок, признав их нарушением исключительного права на товарный знак.

В декабре Айрат Фаррахов направил обращение к прокурору Республики Татарстан Альберту Суяргулову с просьбой проверить законность действий компании.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что суд в Казани признал использование компанией «Национальные игрушки» товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» недобросовестным.

Подробнее читайте в материале «Сказочная нечисть дождалась госзащиты».

Дарья Сайфиева

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