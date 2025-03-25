Fox News: советник Трампа Уолц обсудит с РФ прекращение огня в Черном море

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц планирует во вторник обсудить с российским коллегой договоренности по прекращению огня в Черном море. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, близкий к президенту США Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Он (Майк Уолц.— "Ъ") обсудит со своим российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море и планирует, как обычно, поговорить с Трампом позже во вторник»,— сообщает Fox News.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переговоры РФ и США, которые прошли в понедельник в Эр-Рияде, были прежде всего посвящены вопросам безопасности судоходства в Черном море. По его словам, Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление не было согласовано из-за позиции Киева. Американская сторона не подтверждала срыв публикации.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая