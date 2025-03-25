Премьер Дании заявила, что США оказывают давление на Гренландию и Данию

США оказывают на Гренландию и Данию «неприемлемое давление», заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Соответствующее заявление датский премьер сделала на фоне сообщений о визите делегации США в Гренландию, приглашение для которого, как ранее заявили в Гренландии, американцам не направляли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Я должна сказать, что в этой ситуации на Гренландию и Данию оказывается неприемлемое давление. И мы будем сопротивляться этому давлению»,— сказала госпожа Фредериксен, комментируя предстоящий визит (цитата по Reuters).

В воскресенье Белый дом сообщил, что супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс в четверг прибудет с визитом в Гренландию, чтобы осмотреть памятные места, познакомиться с историческим наследием острова и принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках. Позднее The Guardian писала, что вместе с ней на остров отправятся советник по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт. Информация о визите американских представителей на остров вызвала возмущение властей Гренландии.

О намерении взять Гренландию под контроль Дональд Трамп заявлял еще до инаугурации. 5 марта на выступлении в Конгрессе он заверил, что Вашингтон «так или иначе» завладеет островом. Глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов предупредил, что претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут привести к войне между Копенгагеном и Вашингтоном.

Подробности — в материале «Ъ» «Гренландия будет неспешно идти к независимости».

Анастасия Домбицкая