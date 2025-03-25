Гренландия выразила недовольство предстоящим визитом делегации США на остров

Правительство Гренландии раскритиковало Дональда Трампа за слова о том, что гренландцы «зовут» США на помощь. Кроме того, власти острова в очередной раз критически отозвались о предстоящем визите американской делегации на остров, пишет Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Дональд Трамп неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США. Минувшей ночью он заявил, что его администрация работает с «народом Гренландии», который хочет, чтобы что-то изменилось. «Это они зовут нас. Мы никого не зовем»,— заявил президент.

Власти Гренландии ответили на это: «Просто для протокола: правительство Гренландии не отправляло никаких приглашений для визитов — ни частных, ни официальных… Нынешнее правительство является временным и ожидает формирования новой правительственной коалиции, и мы убедительно просим все страны уважать этот процесс».

Накануне стало известно, что в четверг, 27 марта, в Гренландию отправится высокопоставленная американская делегация. В ее состав войдут супруга вице-президента США Уша Вэнс, советник по национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал приезд американской делегации, а особенно визит господина Уолца на остров, «провокацией».

Кирилл Сарханянц