Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 800 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 92 человека и 43 единицы техники, включая автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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Спасатели продолжают проливать водой и засыпать грунтом очаги возгорания. По данным на 25 марта 2025 года, к полудню было использовано более 55,5 тыс. куб. м грунта.

Двумя днями ранее, 23 марта, площадь пожара составляла 900 кв. м. На тот момент было совершено более 3,5 тыс. рейсов и доставлено свыше 50,4 тыс. куб. м грунта.

Возгорание на полигоне произошло в ночь на 13 марта. Изначально огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м.

Краевая прокуратура инициировала проверку по факту пожара. По информации ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за аналогичные пожары.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в районах, прилегающих к горящему полигону под Новороссийском.

Нурий Бзасежев