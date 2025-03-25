В Новороссийске на фоне горения свалки отмечают превышение ПДК вредных веществ
В районах, прилегающих к горящему полигону под Новороссийском, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе. По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, повышенные показатели отмечены в ДП Щелба и СНТ Дружба, пишет «Ъ-Новороссийск».
Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой
Специалисты ведомства продолжают мониторинг состояния воздуха в жилых зонах рядом с тлеющей свалкой. По словам руководителя пресс-службы краевого Роспотребнадзора Ирины Воронковой, в указанных районах выявлено превышение среднесуточных ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода, тогда как в остальных точках проб показатели соответствуют нормативам.
Ранее превышение концентраций вредных веществ фиксировалось в ходе работ по локализации возгорания в поселке Убых, станице Натухаевской, селах Васильевка и Владимировка. В пробах отмечалось содержание взвешенных частиц, углекислого газа и диоксида серы. Жителям рекомендовали минимизировать пребывание на открытом воздухе. Ситуация остается на контроле краевых властей.