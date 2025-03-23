Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 900 «квадратов»

Спасатели сократили площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска до 900 кв. м. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе тушения пожара выполнено более 3,5 тыс. рейсов и доставлено свыше 50,4 тыс. куб. м грунта. В работах участвуют 61 специалист и 28 единиц техники.

Возгорание на полигоне произошло в ночь на 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м.

По факту возгорания на свалке краевая прокуратура начала проверку. По информации ведомства, компания ООО «Терра-Н», которая эксплуатирует полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные пожары.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и угарного газа в атмосфере хутора Убых, села Владимировка и ст. Натухаевской.

Нурий Бзасежев