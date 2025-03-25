Даниил Медведев впервые с 2023 года покинет топ-10 мирового рейтинга

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2023 года опустится ниже десятой строчки в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам «Мастерса» в Майами он потеряет 390 очков и опустится с восьмого места как минимум на 11-е.

21 марта Медведев проиграл испанцу Хауме Мунару и не смог выйти в третий круг турнира в Майами. Из топ-10 рейтинга ATP российского спортсмена вытеснит австралиец Алекс де Минаур, который обыграл бразильского теннисиста Жуана Фонсеку и вышел в 1/8 «Мастерса».

Также Медведев лишится статуса первой ракетки России впервые с февраля 2023 года. Его обойдет Андрей Рублев.

Последний раз Медведев опускался ниже десятой строчки мирового рейтинга в январе 2023 года — он стал 12-м, однако через три недели вернулся в топ-10 рейтинга ATP.

Медведеву 29 лет. Он является победителем US Open-2021 и обладателем 20 титулов ATP. Был финалистом пяти турниров Большого шлема. В феврале 2022 года Медведев стал первой ракеткой мира и возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель.

Таисия Орлова