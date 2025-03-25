В России признали нежелательной организацию The European Leadership Network

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) The European Leadership Network. По данным ведомства, эта организация финансируется НАТО.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, НПО учредил в 2011 году бывший британский дипломат. Ее целями называли разработку и предоставление решений в области политики и безопасности. Ее якобы финансово поддерживают НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии и Фонд имени Генриха Бёлля (его деятельность признана в РФ нежелательной).

По версии российского ведомства, настоящими задачами фонда является пропаганда расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки и поддержка преступлений Украины. Утверждается, что фонд размещает материалы, в которых несогласные с курсом «коллективного Запада» названы агрессорами, а цели российской военной операции на Украине — захватническими.

Помимо этого фондом создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security для сбора данных и работы с молодежью. Оно также финансируется организациями из числа нежелательных в России — Фондом Карнеги за международный мир и Фондом имени Фридриха Эберта, уверяют в генпрокуратуре.

3 марта генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации. 7 марта в список внесли НПО, помогающую российским эмигрантам. 12 марта генпрокуратура признала нежелательной организацию, созданную экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. 20 марта список пополнила немецкая организация.