Генпрокуратура признала нежелательным «Германское общество внешней политики»

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой организации Deutsche Gesellschaft fr Auswrtige Politik (DGAP, «Германское общество внешней политики»). Как утверждает ведомство, представители организации внесли «существенный возмездный вклад в пропаганду идеи международной изоляции нашей страны».

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«После начала СВО так называемые эксперты DGAP активизировались, превратив берлинскую штаб-квартиру в центр информационной и финансовой помощи киевскому режиму»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

DGAP была основана в 1955 году. Она занимается научно-исследовательской деятельностью по направлению внешней политики стран Европы, проводит международные политические дебаты и консультирует политиков. В мероприятиях организации принимают участие члены парламента Германии и других стран. На сайте DGAP говорится, что деятельность ее членов направлена на «демократию, мир и верховенство закона».

Полина Мотызлевская