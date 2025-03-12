Генпрокуратура признала нежелательной организацию, созданную экс-генсеком НАТО

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России датской организации Rasmussen Global (Rasmussen Global Consulting). Агентство, созданное в 2014 году бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, занимается политическим консалтингом.

«С момента создания организация имеет явную антироссийскую направленность, уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции,— сообщили в надзорном ведомстве. «Антироссийская риторика» агентства усилилась после начала военной операции на Украине, ее члены начали призывать страны Запада снять ограничения на поставку Киеву вооружения и использовать его для ударов по России, заявили в Генпрокуратуре.

Датский политик Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009—2014 годах. Агентство, сказано на сайте организации, консультирует клиентов по вопросам международных отношений и государственной политики, а также занимается ситуацией на Украине и работает «напрямую» с президентом страны Владимиром Зеленским.

Полина Мотызлевская