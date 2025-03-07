Генпрокуратура признала нежелательной НПО, помогающую российским эмигрантам

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность латвийской неправительственной организации «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» («АРЭМ»). Ведомство указывает, что глава ассоциации распространяет в интернете «негативные материалы» о российской армии и оправдывает теракты, совершенные в России.

В сообщении пресс-службы также говорится, что на ресурсах ассоциации публикуются призывы к протестам во время избирательных кампаний, а также информация, дискредитирующая российские власти, в том числе силовые структуры.

НПО зарегистрировали в Риге в 2018 году. Своей целью организация называет «налаживание конструктивного диалога» между русскими и латышами, а также помощь политическим беженцам. Ассоциация также сотрудничает с «Форумом свободной России» (признана в РФ нежелательной).

Полина Мотызлевская