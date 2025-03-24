За ночь сбили 28 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Азовским морем
В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачено и уничтожено по 12 БПЛА над Брянской и Ростовской областями, сообщило Минобороны. По его данным, еще два беспилотника сбили над территорией Крыма, по одному БПЛА — над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что ночью в регионе отразили массированную атаку беспилотников. БПЛА уничтожили в шести районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.
О попытках урегулирования конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Третьим будет».
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События СВО за март 2025 года
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