За ночь сбили 28 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Азовским морем

В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачено и уничтожено по 12 БПЛА над Брянской и Ростовской областями, сообщило Минобороны. По его данным, еще два беспилотника сбили над территорией Крыма, по одному БПЛА — над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что ночью в регионе отразили массированную атаку беспилотников. БПЛА уничтожили в шести районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

О попытках урегулирования конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Третьим будет».