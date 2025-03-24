Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Голубкиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Марии Голубкиной по случаю смерти ее матери, народной артистки Ларисы Голубкиной. Актриса скончалась 22 марта в возрасте 85 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам директора Центрального академического театра Российской армии Милены Авимской, Лариса Голубкина умерла после продолжительной болезни. Согласно источникам ТАСС, у актрисы диагностировали лимфоплазмоцитарную лимфому. Похороны Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище

Лариса Голубкина окончила Московское музыкально-педагогическое училище и ГИТИС. Ее дебютной и самой популярной ролью в кино стал персонаж Шуры Азаровой в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова». За свою карьеру сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в «Сказке о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки». С 1964 года работала в Театре Российской армии. В 1991 году была удостоена звания народной артистки.

Подробнее о Ларисе Голубкиной — в материале «Ъ» «Актриса одной баллады».