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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Голубкиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Марии Голубкиной по случаю смерти ее матери, народной артистки Ларисы Голубкиной. Актриса скончалась 22 марта в возрасте 85 лет.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам директора Центрального академического театра Российской армии Милены Авимской, Лариса Голубкина умерла после продолжительной болезни. Согласно источникам ТАСС, у актрисы диагностировали лимфоплазмоцитарную лимфому. Похороны Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище

Лариса Голубкина окончила Московское музыкально-педагогическое училище и ГИТИС. Ее дебютной и самой популярной ролью в кино стал персонаж Шуры Азаровой в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова». За свою карьеру сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в «Сказке о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки». С 1964 года работала в Театре Российской армии. В 1991 году была удостоена звания народной артистки.

Подробнее о Ларисе Голубкиной — в материале «Ъ» «Актриса одной баллады».

Фотогалерея

Главные роли Ларисы Голубкиной

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Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Фото: РИА Новости

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

Фото: Виктор Калинин / РИА Новости

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

Фото: Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов / ТАСС

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Фото: РИА Новости

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

Фото: Н. Никольский / РИА Новости

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Фото: Василий Егоров / ИТАР-ТАСС

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

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Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Фото: РИА Новости

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

Фото: Виктор Калинин / РИА Новости

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

Фото: Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов / ТАСС

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Фото: РИА Новости

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

Фото: Н. Никольский / РИА Новости

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Фото: Василий Егоров / ИТАР-ТАСС

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

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