Возбуждено очередное дело о даче взятки бывшим топ-менеджерам «Белоблводоканала»

Управление Следственного комитета по Белгородской области возбудило уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении представителя некоей коммерческой организации. Как сообщили в ведомстве, преступление было выявлено следователями вместе с сотрудниками регионального УФСБ.

По версии следствия, в июне-августе 2022 года подозреваемый лично передал 10 млн руб. первому заместителю генерального директора и генеральному директору ГУП «Белоблводоканал». Деньги предназначались за беспрепятственное принятие выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ по заключенным контрактам в рамках строительства систем водоснабжения в городе Строитель Яковлевского городского округа, а также за покровительство в случае выявления ненадлежащего выполнения работ.

Имя подозреваемого в ведомстве не назвали, но уточнили, что в отношении представителя компании расследуется уголовное дело о посредничестве в даче 19,7 млн руб. взяток бывшим топ-менеджерам «Белоблводоканала» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Самим работникам предприятия вменяется получение взяток.

Ранее в Белгородской области за дачу взяток руководителям «Белоблводоканала» были осуждены несколько бизнесменов. Так, топ-менеджер ООО «Кровстрой» Максим Черниченко был оштрафован на 3,4 млн руб., а генеральный директор строительной компании «Авант» Алексей Горбач — на 3,7 млн руб. В конце прошлого года экс-директор по закупкам и торгам «Белоблводоканала» Алексей Антонов получил штраф в 1,1 млн руб. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (подкуп сотрудника контрактной службы).

Сергей Толмачев