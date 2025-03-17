Очередного бизнесмена оштрафовали за дачу взятки сотрудникам «Белоблводоканала»

Белгородский райсуд Белгородской области признал заместителя руководителя подрядной организации виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) должностным лицам областного «Белоблводоканала». Как сообщили в прокуратуре региона, ему назначено 3,4 млн руб. штрафа и запрет в течение пяти лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Максиме Черниченко, который, согласно открытым источникам, возглавлял ООО «Кровстрой». В суде установлено, что в июне-августе 2023 года он передал через посредника должностным лицам «Белоблводоканала» 7 млн руб. за беспрепятственную приемку и оплату выполненных коммерческой организацией работ по строительству сетей и сооружений водоотведения. Подсудимый признал вину.

На прошлой неделе суд признал генерального директора строительной компании «Авант» Алексея Горбача виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) должностным лицам «Белоблводоканала». Ему назначен штраф в 3,7 млн руб. В конце прошлого года бывший директор по закупкам и торгам «Белоблводоканала» Алексей Антонов получил штраф в 1,1 млн руб. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (подкуп сотрудника контрактной службы). Расследованием всех уголовных дел о коррупции на предприятии занималось управление Следственного комитета России по Белгородской области.

Сергей Толмачев